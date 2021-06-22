Samsun'da iş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi teslim oldu

Samsun'un Atakum ilçesinde iş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli teslim oldu.

Samsun'un Atakum ilçesinde iş yerinde 2 çalışanın silahla yaralandığı kavgayla ilgili 2 şüpheli teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Denizevleri Mahallesi'nde 19 Haziran'da bir barda çalışan F.D. (22) ve Ö.Y. (59) ile işe girmek isteyen F.Ö. (25), kardeşi İ.Ö. (22) ve H.P. (45) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda H.P, silahla ateş ederek Ö.Y'yi ve F.D'yi yaraladı.

Özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Ö.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Zanlılardan F.Ö. ve kardeşi İ.Ö. şubeye giderek teslim oldu.

Firari H.P'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek