Samsun'da iş yeri yangını korkuttu

Samsun'da iş yeri yangını korkuttu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Samsun'da iş yeri yangını korkuttu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde hurdacılar arastasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaların arasında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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