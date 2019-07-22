Samsun'da iş yeri yangını korkuttu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.
Yangın, Kızılırmak Sanayi Sitesi'nde hurdacılar arastasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri gören işçiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hurdaların arasında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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