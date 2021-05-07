Samsun'da iş hanında kağıt oynayan 11 kişiye ceza
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Samsun'da iş hanında kağıt oynayan 11 kişiye ceza

Samsun'da iş hanında kağıt oynayan 11 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir iş hanında kağıt oynayan 11 kişi polisin baskınında yakalanarak, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kullarına uymamaktan ceza uygulandı.

Samsun'da bir iş hanında kağıt oynayan 11 kişi polisin baskınında yakalanarak, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kullarına uymamaktan ceza uygulandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Subaşı mevkisindeki bir iş hanında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbarı değerlendirerek iş hanına yaptıkları baskında 4. kattaki ofis içinde 11 kişiyi kağıt tabir edilen oyun oynarken yakaladı. 11 şahıs hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan işlem yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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