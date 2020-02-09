Samsun'da ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi

09.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:12

Samsun'un Terme ilçesinde, ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmaları, kar yağışı ve ırmakta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle durdu.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan baba Gürsel Günal'ın bulunması için AFAD, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı kurbağa adamların katıldığı arama çalışmalarına bir günlük ara verildi.

Bölgede kar yağışının etkili olması ve ırmakta debinin yükselmesi nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına, hava şartlarının uygun olması halinde yarın devam edileceği belirtildi.

Gürsel ile kızı Gizem Günal, 5 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis, dalgıç ve kurbağa adamlar sevk edilmişti.

Sudan çıkarılan genç kız Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba Günal'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA