Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 26 gündür ulaşılamadı

01.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:36

Samsun'un Terme ilçesinde 26 gün önce ırmakta suya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sonuç vermedi.

Terme Irmağı'nda kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Sinop'ta görevli kurbağa adamlar, itfaiye ve AFAD ekipleri, Çangallar Mahallesi'ndeki Terme Çayı ve bölgede Günal'ı aradı. Günal'a ait herhangi bir ize ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına yarın devam edecek.

Gürsel ve kızı Gizem Günal (14), 26 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin ihbarı üzerine başlatılan çalışmayla kıyıya çıkarılan genç kız, Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA