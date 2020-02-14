Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye 10 gündür ulaşılamadı

14.02.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:16

Samsun'un Terme ilçesinde 10 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için bugün de çalışmalara devam edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ile Samsun ve Ordu Emniyet Müdürlükleri Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, Günal'ı Terme Köprüsü ve civarı ile ırmak ve sahilde aradı.

Akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarında Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.

Samsun Valisi Osman Kaymak da olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 10 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Gizem Günal'ın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA