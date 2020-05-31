Samsun'da ırmağa giren genç boğuldu Samsun'un Bafra ilçesinde 16 yaşındaki genç ırmakta boğuldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 16 yaşındaki genç ırmakta boğuldu.

Atakan Duman, Şeyhulaş Mahallesi'nde serinlemek için ırmağa girdi. Gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, acil servis ekipleri ve jandarmaya haber verdi.

Olay yerine sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye arama kurtarma ekipleri gencin cesedini sudan çıkardı. Gencin yakınları sinir krizi geçirdi.

Duman'ın cenazesi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA