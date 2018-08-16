Samsun'da Iraklılar Ev Basıp Yağma Yaptı

Samsun'da Irak uyruklu 2 kişi, kendileri gibi Irak uyruklu bir vatandaşın evini basarak ellerini, kollarını ve gözünü bağlayıp evini yağmaladılar.

Olay, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek kaldığı öğrenilen Iraklı Muhammet Ali Ahmet, iddiaya göre evde uyuduğu sırada kimliği belirsiz 2 Irak uyruklu tarafından baskına uğradı. Iraklı 2 kişi sabah saatlerinde evi basarak, kendileri gibi Iraklı olan Muhammet Ali Ahmet'i önce öldüresiye dövdü, ardından ise ellerini, kollarını ve gözlerini bağladılar. Şüpheliler daha sonra evi yağmalayarak şahsa ait cep telefonlarını aldılar.

Ev sahibinin sesleri duyarak aşağıya inmesi üzerine, şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin polise ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Polis, yağma olayını gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan 2 Iraklıyı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN