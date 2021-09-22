Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen operasyonda, Iraklı zanlı sahte 4 bin dolarla yakalandı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, Iraklı zanlı sahte 4 bin dolarla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 100 dolarlık sahte 40 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu T.S.A. emniyete götürüldü.