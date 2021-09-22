Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı - Haberler
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Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, Iraklı zanlı sahte 4 bin dolarla yakalandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, Iraklı zanlı sahte 4 bin dolarla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 100 dolarlık sahte 40 banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan Irak uyruklu T.S.A. emniyete götürüldü.

Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı

Samsun'da Irak uyruklu şüpheli sahte 4 bin dolarla yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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