Samsun'da Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Irak uyruklu F.M.A.A.S'yi yakaladı.
Operasyonda, zanlıya ait dijital materyallere de el konuldu.
Zanlının, eşi ve çocuklarına karşı "kötü muamele" suçundan arandığı da ortaya çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek