Samsun'da Irak Uyruklu 3 Deaş Şüphelisi Yakalandı

Samsun'da Irak Uyruklu 3 Deaş Şüphelisi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da Irak Uyruklu 3 Deaş Şüphelisi Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN

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