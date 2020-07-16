Samsun'da internetten bahis oynayan kişinin 56 bin lirası dolandırıldı
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden bahis oynayan kişinin 56 bin 919 lirası dolandırıldı.
16.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:34
Samsun'da sosyal medya hesabı üzerinden bahis oynayan kişinin 56 bin 919 lirası dolandırıldı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki S.K., sosyal medya hesabı üzerinden gördüğü reklam üzerine bahis oyunu oynadı. 56 bin 919 lirası dolandırılan S.K., polise şikayette bulundu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İHA