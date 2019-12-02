Samsun'da inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
02.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:34
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaattan iskele demiri çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir inşaatın iskele demirlerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.
Polis ekipleri, iskele demirlerini kamyonete yükleyen E.U. (56) ve S.U'yu (21) suçüstü yakalayarak, Denizevleri Polis Merkezine götürdü.
Kaynak: AA