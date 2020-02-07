Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest
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Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

07.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:58
Samsun'da inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi serbest

'un ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, Derebahçe Mahallesi'ndeki bir inşaattan matkap, hidrofor ve parçalar halinde demir çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler R.Ç. (21) ve C.G'yi (21) düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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