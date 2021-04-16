İnşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
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İnşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaattan hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde tadilat yapılan bir inşaattan hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir kişinin el arabasına kapı ve kalorifer peteğini yüklediğini belirledi. Polis, E.K. olduğunu belirlediği ve takibe aldığı şüpheliyi aynı yerden yine kalorifer peteğini alırken suçüstü yakaladı.

Çok sayıda hırsızlık kaydı bulunan E.K'nin inşaattan eşyaları el arabasına yüklediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

İnşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
İnşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
İnşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
İnşaattan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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