Samsun'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü
Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaatın sekizinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Samsun'un İlkadım ilçesinde inşaatın sekizinci katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Kışla Mahallesi'ndeki 10 katlı inşaatta çalışan Bahri Öztaş (54), 8. katta kum çekmeye yarayan gırgır isimli aletin yerini değiştirirken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine Öztaş, 112 Acil Servis ekibi tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öztaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.