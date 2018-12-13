Samsun'da İnşaatlardan Hırsızlık İddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Körfez Mahallesi'nde S.T'ye ait inşaattan 66 su bataryası, Yenimahalle Mahallesi'nde ise E.E.T'ye ait inşaattan 25 bin lira değerinde 66 klozet düğmesi, 66 küçük su vanası ve 300 metre kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı E.K. (30), B.E. (31) ve E.Ç'nin (30) yaptığını belirledi.

Cumhuriyet ve Yenimahalle mahallerinde belirlenen ikametlere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.