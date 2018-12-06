Samsun'da İnşaatlardan Demir Çalan 2 Kişi Tutuklandı

Samsun'da iki ayrı inşaattan demir çaldıkları tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Atatepe Mahallesi'ndeki bir inşaattan 5 ton, Yeni Mahalle'de ise başka bir inşaattan 300 kilo inşaat demiri çalındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili A.D.(48) ve K.S.'yi (29) yakalayarak gözaltına aldı. Recep Tokur Polis Merkezine teslim edilen 2 şüpheli bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.