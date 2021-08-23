Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı

Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen kişi ağır yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde iki katlı inşaatın kolon kalıplarını yapan kalıpçı ustası Aziz Albayrak (58), ikinci kattan inşaatın temel boşluğuna düştü.

İşçilerin, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Albayrak'ın, kafatasında kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı
Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burak Özçivit
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da inşaatın ikinci katından düşen kalıpçı ustası ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 16:51:29. #1.16#

title