Samsun'da İnşaatın 9. Katından Düşen İşçi Öldü

Samsun'da inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Yeni Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı inşaatın 9. katından düşen Hamit Aksoy (36) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hamit Aksoy kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Samsun Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN