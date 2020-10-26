- Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

- Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- Samsun'da inşaatın 5. katından düşen işçi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da inşaattan düşen işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 42 yaşındaki Mustafa Eroğlu çalıştığı inşaatın 5. katından düştü. 112 acil sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen Eroğlu, burada tedavi altına alındı. Alınan ilk bilgilere göre Eroğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. İş arkadaşları ve yakınları hastane önünde endişeli bir bekleyiş içine girdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı