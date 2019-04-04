Samsun'da 'İnşaat Fuarı 2019' Açıldı

Samsun'da, 'İnşaat Fuarı 2019' törenle ziyarete açıldı. Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. (TÜYAP) tarafından organize edilen fuarda ziyaretçiler, yapı inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma ve havalandırma eşyalarına ilgi gösterdi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ve Ticaret Borsası işbirliğiyle gerçekleştirilen İnşaat Fuarı 2019 törenle açıldı. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılışa, Samsun Valisi Osman Kaymak, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Yardımcısı Gökalp Gökdemir, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Samsun İl Koordinasyon Kurul Sekreteri İshak Memişoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, firma temsilcileri ile çok sayıda ziyaretçi katıldı. Yapı ve inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma ve havalandırma malzemeleri ve Doğalgazve teknolojileri alanındaki firmalar fuar alanında stant açarak ürünlerini tanıttı.

Törende konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, fuar alanının kente ekonomik değer kattığını söyleyerek, 'Her yeni açılan fuar kentimize değerler katıyor. İnşaat sektörü de ülkemizin kalkınması açısından çok önemli bir alan. Bu anlamda Samsun yeniden öncü il olarak bölgeye liderlik yapıyor. İnşaat fuarını Samsun'a açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçen yıl 35 bin kişi ziyaret etmişti bu yıl daha fazla olacaktır. Samsun'da yakın zaman da yapılacak kentsel dönüşüm adımlarının inşaat sektörünü canlandıracağını düşünüyorum. Bizim inşaat konusunda konuştuğumuz en önemli konu deprem konusudur. İnsanlar binanın dış görünüşüne bakarlar ama binanın sağlamlığına ve zemin sağlamlığına bakılması gerektiği söyleniyor. Günümüzde insanların günlük yaşantısına uygun binaların yapılması çok önemliö şeklinde konuştu.

Fuarın kapıları 4-7 nisan tarihlerinde ziyaretçilerine açık olacak.

Kaynak: DHA