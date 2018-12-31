Samsun'da İmar Barışı'ndan 58 Bin Kişi Yararlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesinden 2018 yılında Samsun'da Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı 58 bin kişi olurken, düzenlemeden 190 milyon lira kaynak elde edildi.

Yetkililer vatandaşlara yardım ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 8 Haziran'da uygulamaya konulan ve imara aykırı ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen "İmar Barışı" düzenlemesi bugün itibariyle son buluyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde son gün kalabalığı yaşanırken yetkililer sırada bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardım ediyor.

58 bin 202 kişi düzenlemeden yararlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 2018 yılında Yapı Kayıt Belgesi için başvuranların sayısı Samsun'da 58 bin 202. Bunların 19 bin 459'unu bağımsız bölüm oluştururken binanın tamamı için başvuranların sayısı ise 38 bin 743 kişi.

190 milyon lira kaynak elde edildi

58 bin 202 kişinin başvurmasıyla ise toplamda ise 190 milyon 531 bin 469 lira kaynak elde edildi. İmar Barışı başvuru sayısında ise Samsun Türkiye genelinde 15. sırada yer aldı.

Öte yandan İmar Barışı düzenlemesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 6 ay daha uzatılması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA