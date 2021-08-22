Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar Samsun'da narkotik polisi tarafından bonzai imalatı yapıldığı ileri sürülen bir adrese yapılan operasyonda 2'si kardeş 3 kişi imal edilen bonzaiyi paketlerken 8 kilo 129 gram bonzai ile suçüstü yakalandı.

Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından bonzai imalatı yapıldığı ileri sürülen bir adrese yapılan operasyonda 2'si kardeş 3 kişi imal edilen bonzaiyi paketlerken 8 kilo 129 gram bonzai ile suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde imalatı ve çoğaltımını yaparak piyasaya sürecekleri bilgisi alarak düğmeye bastı. Uyuşturucu imal ettikleri ileri sürülen U.E.kardeşi E.E.ile M.D.isimli şahıslar, bahse konu adrese yapılan operasyonda, imalatını yaptıkları uyuşturucu maddeleri paketledikleri esnada suçüstü yakalandılar. Yapılan aramada 7 paket halinde toplam 8 kilo 129,23 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi), 2 kök kenevir bitkisi, 1 adet esrarlı sigara, 10 adet plastik şişe içerisinde 700 miligram aseton maddesi, uyuşturucu tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.E. ve E.E. kardeşler ile M.D. "Uyuşturucu imal etmek ve uyuşturucu ticareti" suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

Arazi kavgası yüzünden soyadını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü
Arazi kavgası yüzünden soyadını bile değiştiren ağabeyi tarafından köy ortasında öldürüldü
Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, metrelerce yaralı halde yürüyüp yardım istedi
Karısı tarafından sırtından bıçaklanan adam, metrelerce yaralı halde yürüyüp yardım istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin Jens Stoltenberg Adem Murat Yücel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Akkaya Bülent Ersoy Davut Güloğlu Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Samsun'da imal ettikleri 8 kilo bonzaiyi paketlerken yakalandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.08.2021 13:32:27. #1.13#

title