Samsun'da İlkokul Önündeki Çocuk Parkının İstinat Duvarı Çöktü

Samsun'da bir ilkokulun önünde bulunan çocuk parkının istinat duvarı çöktü.

Olay, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Toptepe İlkokulu önündeki çocuk parkında saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilkokulun önündeki çocuk parkının istinat duvarı büyük bir gürültüyle Bayırlı Sokak üzerine çöktü. Çökme sonucu yol tamamen ulaşıma kapandı. Olay yerine polis sevk edildi. Polis şeritle yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Duvarın çökmesinin okulun kapalı olduğu akşam saatinde olması, muhtemel bir facianın önüne geçti. - SAMSUN