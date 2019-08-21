Samsun'da ilk 8 ayda 15 bin 701 kişi işe yerleştirildi

21.08.2019 12:47

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Samsun İl Müdürlüğünce, 2019 yılının ilk 8 ayında 15 bin 701 kişi istihdam edildi.

İŞKUR Samsun İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İŞKUR Genel Müdürlüğünce 2019 yılı içi Samsun için konulan işe yerleştirme hedef 26 bin 200 iken henüz 8 aylık süre içerisinde bu rakam 15 bin 701'e ulaştı.

Engelli vatandaşların işe yerleşme oranında Türkiye birincisi

İş Başı Eğitim Programı kapsamında ağustos ayı içerisinde 1244 kişi işe yerleştirilirken ilk 8 ay içerisinde ise 7 bin 265 kişi işe yerleştirildi. Yine İş Başı Eğitim Programı kapsamında ilk 8 ayda 338 kişi işe yerleştirilirken bu alanda İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü Türkiye genelinde 1. sırada yer aldı.

15 bin 265 kurum ziyaret edildi

Kursa yerleştirmede ise ilk 8 ay içerisinde 1943 kişiye hizmet verildi. Girişimcilikte de yine ilk 8 ayda 732 kişi yaralandı. Tanıtım çalışmaları kapsamında ise ağustos ayında 949 kurum ziyaret edilirken bu rakam ilk 8 ayda ise 15 bin 265 oldu.

17 bin kişiye 64 milyon lira işsizlik maaşı ödendi

İŞKUR İl Müdürlüğünce, işsizlik maaşı kapsamında ilk 8 ayda 17 bin 172 başvurudan 9 bin 410 hak eden kişiye 64 milyon 250 bin 845 lira maaş ödendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA