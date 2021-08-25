Samsun'da ilçelerden gelen araçların sorunları "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile çözülecek
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Samsun'da ilçelerden gelen araçların sorunları "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile çözülecek

Samsun'da ilçelerden gelen araçların sorunları 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi' ile çözülecek
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği sorunu, "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile çözüme kavuşturacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği sorunu, "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile çözüme kavuşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılında hizmete girecek proje ile merkezin bekleme yapmadan çalışacağı vurgulandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin bir yandan, "Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi" ile kent içi trafik sorununa neşter vururken, diğer taraftan ilçelerden gelen toplu taşıma araçlarını tek bir merkezde topladığı ifade edilen açıklamada, "Artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine ulaşabilecek. İlçelerden gelen yolcuların ve minibüsçülerin yıllarca yaşadığı sorun, bekleme yapmadan kullanılacak merkez ile artık tarihe karışacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe minibüsleri için aktarma merkezinin hizmete girmesiyle şehir merkezine ulaşımdaki sorunların ortadan kalkacağını belirtti.

Demir, "Derdimiz ve heyecanımız Samsun için. Minibüsçülerin ve vatandaşlarımızın yaşadıklarını en iyi hisseden insanlardan biriyim. Empati ile yola çıktım, herkesi dinliyorum. Bir şeye karar verirken masa başında karar vermiyoruz, halkın arasına karışıyoruz. İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşmayla ilgili zorluğu vardı. Bunu ortadan kaldırıyoruz. Özel aracı olana sorun yok. Bir minibüs 14 yolcu taşıyor, şehre giremiyor. Bafra'dan gelen Samsun'da istediği yere gitmek istese 3 vasıta değiştirecek. Bir de dönüşünü düşünün. Vatandaşımız, başımızın tacıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bafra Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Can ise Demir'e sözünü tuttuğu için teşekkür ederek, "Başkanımız seçim zamanında geldi. Bize, 'Sizin yaşadığınız sorunu kökten çözeceğim.' dedi. Bizim yaşadığımız problem sadece şoför esnafını ilgilendirmiyordu. Bütün Samsun yolcularının mağduriyeti vardı. Başkanımız bu mağduriyete neşter vurdu. Merkezin bitirilmesini büyük bir heyecan ile bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun'da ilçelerden gelen araçların sorunları 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi' ile çözülecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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Samsun'da ilçelerden gelen araçların sorunları "İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi" ile çözülecek - Haberler
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