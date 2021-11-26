Samsun'da İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun'da meydana gelebilecek olası afet ve risk azaltma palanlarını oluşturduklarını söyledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde Ladik depreminin 78. yılı anma etkinlikleri kapsamında Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Dağlı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 26 Kasım 1943'te Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda meydana gelen ve 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin kişinin yaralandığını depremi unutmadıklarını dile getirdi.

Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinin Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunduğuna işaret eden Dağlı, "Depremlere, doğal afetlere ve yangınlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Depremler, gelen sel taşkınları, Karadeniz Bölgesi'nde sıkça yaşanan heyelanlar, orman ve kent yangınları ile yaşıyoruz. Ayrıca kent yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Sanayi bölgelerinde yangınlar meydana geliyor. Bu konu başlıkları için risk hasar planları oluşturduk. Zaman zaman bu konularla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız toplantılarda ilin genel durumunu ortaya koyduk. Olası tehlike ve risk durumlarını belirledik. Bunlarla ilgili planlarımızı hazırladık. İnşallah herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayız ama hazırlıklı da olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Dağlı, toplantıda kısa süre önce hayata geçirilen AFAD Acil Mobil Uygulaması'nı da tanıttı.

Uygulamayı herkesin telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunan Dağlı, "Mobil uygulama, afet anında vatandaşlarımızı toplanma alanlarına yönlendirecek. Yaşanabilecek durumlarda özellikle enkaz altından iletişim sağlayabilecek ve enkaz altında kalanların konumunu gösterecek. Ayrıca vatandaşlarımızın eğitim videoları başta olmak üzere depremle ilgili birçok bilgiye kolay şekilde ulaşabilmesini sağlaması açısından önemli ve gerekli bir uygulamadır." diye konuştu.

Samsun'daki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda yaşanabilecek olası durumlar için yürütülecek çalışmalar görüşüldü.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri

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