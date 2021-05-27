Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
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Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda oluşturulan ikna ekiplerince 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda oluşturulan ikna ekiplerince 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı uygulandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, kentte Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Kovid-19 aşı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Şu ana kadar 565 bin doz aşı uygulaması gerçekleştirdiklerini aktaran Oruç, verilere bakıldığında aşı randevu oranlarının istedikleri düzeyde olmadığını ve randevu alıp gelenlerinin oranının bazı günlerde yüzde 20, bazı günlerde yüzde 40-50 düzeylerine kadar düştüğünü kaydetti.

Hedef nüfusa oranla birinci doz aşısını yaptırma hakkına sahipken henüz aşısını yaptırmayan kişi oranının yüzde 28,42 düzeyinde olduğunu ifade eden Oruç, bunun aşı sırası gelmiş ama henüz aşısını yaptırmamış yaklaşık 127 bin vatandaşın olduğu anlamına geldiğine işaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın talimatıyla muhtarlar, imamlar ve kamu görevlilerinin desteğiyle oluşturulan 100'ün üzerinde aşı ikna ekibinin, aşı sırası gelmiş ama henüz aşısını yaptırmamış insanlara ulaşarak onları ikna etmeye, aşılarını tamamlamaya çalıştıklarını vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'ndan bugüne kadar Samsun genelinde 8 bin civarı vatandaşımıza ulaştık, onları bilgilendirerek ikna ettik ve aşılarını tamamladık. Ama bu sayı kesinlikle Samsun için yeterli değil. Halkımızda hala aşı konusunda, 'Biraz daha bekleyeyim, aşımı sonra yaptırırım' şeklinde bir duygu hakim. Özellikle yaş grubu düştükçe, 'Ben kendimi iyi hissediyorum, bana bir şey olmaz, aşı olmama gerek yok' gibi bir yaklaşımla da karşılaşıyoruz. Randevu sayısının istenen düzeye çıkmamasında maalesef bu yaklaşımlar etkili oluyor."

Oruç, koronavirüsü yenmek için aşının gücüne, aşının gücünü kullanabilmek için de vatandaşların aşı konusundaki güçlü desteğine ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çekti.

Samsun'da Sinovac ve Biontech aşılarının yapıldığını aktaran Oruç, şunları kaydetti:

"Zaman zaman aşılama sürecinde açılan randevularda farklılık oluşabilmekte. Bu nedenle 'Sinovac aşısı mı, Biontech aşısı mı yaptırsam?' diye düşünmeyin. Lütfen hangi aşının randevusu uygunsa, birini seçip, randevunuzu oluşturarak aşınızı yaptırın. Aşı yaptırma konusundaki erteleme ya da tereddüt, koronavirüsün hayatımızı bir süre daha kontrol altında tutup, kısıtlamasından başka bir şeye neden olmayacaktır. Buna izin vermeyin. Aşınızı yaptırın, hayatınızı koronavirüsten geri alın. Koronavirüse tekrar geri dönüş fırsatı vermeyin."

Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
Samsun'da ikna sonucu 8 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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