Samsun'da "İklim İçin Okul Grevi" yapıldı

Samsun'da, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "İklim İçin Okul Grevi" gerçekleştirildi.

Friday's for Future (Gelecek için Cumalar) adıyla İsveçli kız öğrenci Greta Thunberg'in başlattığı iklim grevi etkinliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan minik öğrenciler, ağaç, dünya, kutuplar, saksıda çiçek ve yanan dünya gibi görsel materyallerin yanı sıra ellerindeki dövizlerle farkındalık oluşturmaya çalıştı.

İlyasköy Türk-İş İlkokulu sınıf öğretmeni Arzu Küçükkase, burada yaptığı açıklamada, etkinliğin dünya çapında eş zamanlı gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'de de Samsun'un içinde bulunduğu 9 ilde küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla öğrencilerin etkinlik gerçekleştirdiğini belirten Küçükkase, "Bu, öğrencilerin geleceklerine sahip çıkmak ve toplumda bilinç oluşturmak adına yaptıkları bir grev aslında. Biz etkinlik olarak gerçekleştirdik." dedi.

İklim değişikliği konusunda farkındalığı artırmayı amaçladıklarını vurgulayan Küçükkase, şu değerlendirmede bulundu:

"118 ülkede bin 594 noktada, Türkiye'de 9 şehirde, Samsun'da ise olarak İlyasköy Türk-İş İlkokulu olarak buradayız. Öğrencilerimiz, kendi yaptıkları kostümler, pankartlarla etkinliğe katıldı. Öğrencilerimiz bu konuda araştırmalar yapıp çeşitli çalışmalar yaptı. Velilerimizle iş birliğinde yaptığımız çalışmalar sonucunda duyarlılığın artacağına inanıyorum."

Okulun 3. sınıf öğrencisi Arda Alperen Soyugür de atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisi sonucu dünyada yıl boyunca ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışın küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerine yol açtığını anlattı.

Soyugür, toplumda farkındalık oluşturmak için "İklim İçin Okul Grevi" etkinliğine destek verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA