Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'dan Bafra yönüne giden Alev Zeynep Gülel'in kullandığı 72 AZ 242 plakalı otomobil, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

Savrulan otomobil Yavuz Ölmez idaresindeki 06 AD 5588 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Gülel ile Ölmez'in yanında bulunan Oğuz Ölmez yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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