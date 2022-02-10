Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA, Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Vezirköprü-Havza kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı mevkisinde Vezirköprü istikametine seyir halinde olan Hasan Korkmaz idaresindeki 05 KK 539 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 55 AFZ 754 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada Yunus Emre Türkmen (20), Hüseyin Sönmez (17), Nurten Sönmez (15) ve Resul Sönmez (57) yaralandı. Yaralılar Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Vezirköprü, Otomobil, Buğday, Samsun, Güncel, Haberler

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