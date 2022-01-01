Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
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Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
AA / İrfan Ağca - Haberler | Güncel

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Hüseyin Yiğit'in kullandığı 55 RU 820 plakalı otomobil, Vezirköprü-Boyabat kara yolu Narlısaray mevkisinde karşı yönden gelen Rahim Arslan idaresindeki 52 LL 792 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mustafa Yiğit ve Mustafa Arslan yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Yiğit, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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AA / İrfan Ağca - Son Dakika Haberleri

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