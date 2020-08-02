Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
02.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 02.08.2020 19:04
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Caner Cömert'in kullandığı 55 ACR 095 plakalı otomobil ile Kenan Seven idaresindeki 06 DSH 72 plakalı otomobil, Üçköprü Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Murat Öztürk, Fatma, Esranur, Hasbi, Songül ve Fatma Seven yaralandı.
Yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA