Samsun'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Alper Akekin (31) idaresindeki 37 LK 366 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu 19 Mayıs Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Hamdi Bozkuş'un (46) kullandığı 55 AN 681 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada araçta sıkışan Alper Akekin, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Erol Akekin (4), Nurullah Şimşir (26), Ömer Faruk Bozkuş (14) ve Feride Bozkuş (46) Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Alper Akekin ile Nurullah Şimşir, Samsun'daki hastanelere sevk edildi.