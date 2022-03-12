Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan E.Ö. (22) idaresindeki 06 FR 7167 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan A.Ç.'nin kullandığı 55 NZ 898 plakalı otomobil Kazandere mevkisinde çarpıştı. Kazada 06 FR 7167 plakalı otomobil sürücüsü E.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.G.(22), 55 NZ 898 plakalı otomobil sürücüsü A.Ç. (28) otomobilde bulunan eşi Y.Ç. (26), çocukları M.Ç. (3) ve Y.E.Ç. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan araç sürücüleri E.Ö. ve Y.Ç. hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title