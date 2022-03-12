Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan E.Ö. (22) idaresindeki 06 FR 7167 plakalı otomobil ile aynı istikamete gitmekte olan A.Ç.'nin kullandığı 55 NZ 898 plakalı otomobil Kazandere mevkisinde çarpıştı. Kazada 06 FR 7167 plakalı otomobil sürücüsü E.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan G.G.(22), 55 NZ 898 plakalı otomobil sürücüsü A.Ç. (28) otomobilde bulunan eşi Y.Ç. (26), çocukları M.Ç. (3) ve Y.E.Ç. (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan araç sürücüleri E.Ö. ve Y.Ç. hayati tehlike kaydıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN