Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sezgin Gültekin (52) idaresindeki 55 ADD 588 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Yeşilyurt kavşağında Necmiye Şişman'ın (63) kullandığı 42 H 3233 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Emine (76) ve Nuran Gültekin (26) ile Nebahat Yavuz (36), 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun