Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Erol Ş. yönetimindeki 55 JU 131 plakalı otomobil ile Ragıp Y'nin kullandığı 57 AF 964 plakalı otomobil, Mevlana Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan Melahat Şenel ile Serdar, Onur Kemal ve Hatice Sözen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA