Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

15.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 10:01
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

'un ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Serkan Ö. (41) yönetimindeki 34 RAF 78 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu fakülte kavşağında kırmızı ışıkta geçince Arif K. (64) idaresindeki 55 RJ 671 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Arif K.(64) ile araçta bulunan Kamile K.(64) ve Tuana K. (18) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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