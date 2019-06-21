Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.Ş'nin kullandığı 46 BL 735 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Musçalı mevkisinde İ.B. yönetimindeki 55 EZ 511 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araç sürücülerinin yanı sıra M.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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