Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Said İbrahim Eroğlu idaresindeki 55 ADN 451 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Çarşamba Sanayi Sitesi kavşağındaki trafik ışıklarında K.B. (17) yönetimindeki 55 H 1877 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ehliyeti bulunmayan K.B'nin kullandığı araçtaki Şevval B. ve Beyza B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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