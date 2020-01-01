Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ercan Yılmaz (47) idaresindeki 55 ADY 66 plakalı otomobil, otogar mevkisindeki kavşakta Yavuz Karakaya'nın (32) kullandığı 34 USP 95 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve refüje çarpan 34 USP 95 plakalı otomobilin tavanı çöktü.
Kazada yaralanan Karakaya Çarşamba Devlet Hastanesine, yanında bulunan Yaşar Odacı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.