Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

01.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:10
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'un ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Yılmaz (47) idaresindeki 55 ADY 66 plakalı otomobil, otogar mevkisindeki kavşakta Yavuz 'nın (32) kullandığı 34 USP 95 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve refüje çarpan 34 USP 95 plakalı otomobilin tavanı çöktü.

Kazada yaralanan Karakaya Çarşamba Devlet Hastanesine, yanında bulunan Yaşar Odacı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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