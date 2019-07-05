Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Uğur Üstündağ (28) idaresindeki 55 AFC 63 plaklı otomobil, Çay Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Erhan Bolat (26) yönetimindeki 55 DM 356 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Sedef Civelek (28) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri