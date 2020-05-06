Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
06.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:32

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Ayrancı idaresindeki 06 DZC 71 plakalı otomobil, önünde seyir eden Mustafa Özen yönetimindeki 55 AN 890 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan Seyhan Özen, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haber
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere gidemeyecek, sınır olacak Haber
Sağlık Bakanı Koca, açılacak AVM'lerle ilgili detayları tek tek paylaştı: Eskisi gibi isteyen herkes AVM'lere...
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Yeni Zelanda'da belediye meclis üyesi Zoom toplantısına yanlışlıkla iç çamaşırıyla çıktı
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da okullar açıldı
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
CHP'nin yeni infaz düzenlemesine yaptığı itirazı Anayasa Mahkemesi görüşmeyi kabul etti
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
İGDAŞ mağduru vatandaşlardan EPDK'ya destek: Fazla kesilen fatura bedelleri iade edilsin
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Hızla gelen araç, bisikletli çocuklara çarptı! O anlar anbean kaydedildi
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Ayakta duracak yer bile yok! Yolcu kısıtlamasına rağmen İETT otobüsü tıka basa doldu
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Yediği ceza, 18 yaşındaki genci ekmek parasından alıkoymadı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Ziya Selçuk Yusuf Aslan Abdülhamit Gül
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 18:43:14. #1.15#
title