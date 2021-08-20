Samsun'da iki minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'da iki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'da iki minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mert M. idaresindeki 34 KM 148 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Kirazlıkçay Mahallesi'nde Müslim B'nin kullandığı 55 ADD 414 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada 55 ADD 414 plakalı minibüste bulunan Yiğit B. ve Çiğdem B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman