Samsun'da iki kişi iple asılı halde ölü bulundu

SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen iki ayrı olayda biri gölet kenarında ağaca, diğeri ise samanlıktaki çatının kirişine iple asılı halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen olayda, M.K (58) dün sabah işe gitmek için evinden ayrıldı. M.K, arkadaşlarını işe bıraktıktan sonra kendisinin bir saatlik işi olduğunu söyleyip iş yerinin önünden aracıyla hareket etti. M.K akşam evine dönmeyince, telefonla da kendisine ulaşılamayınca yakınları hayatından endişe ederek polise kayıp başvurusunda bulundu. Aracı terk edilmiş halde bulunan M.K, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Göleti yanında ağaca iple asıl halde ölü bulundu.

Tekkeköy ilçesinin Kibarlar Mahallesinde ise K.K (60), evinin yanındaki samanlıkta iple çatının kirişine asılı halde bulundu. Olay 112'ye haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, K.K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Meydana gelen iki ayrı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa