Samsun'da iki katlı odun deposunda çıkan yangın söndürüldü

04.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:14

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iki katlı odun deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kışla Mahallesi'nde Nazmi Öztürk'e ait iki katlı odun deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, depoda ve bir traktörde hasar oluştu.

Kaynak: AA