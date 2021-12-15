Samsun'da iki katlı evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü - Haberler
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Samsun'da iki katlı evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Samsun'da iki katlı evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.

SALIPAZARI, SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.

Tahnal Mahallesi'nde F.K'ye ait iki katlı evde kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kontağından meydana geldiği tahmin edilen yangın çıktı.

Çevredekilerin yangını fark etmesi üzerine durum jandarma ve itfaiyeye bildirildi. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Büyüyen yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, evin yan tarafında bulunan ormana sıçramadan söndürüldü.

Ev, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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