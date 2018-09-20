Samsun'da İki Kardeş Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Samsun'da İki Kardeş Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Samsun’da iki kardeş uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da İki Kardeş Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alındı

Samsun'da iki kardeş uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi 135 adet ecstacy uyuşturucu hapla yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahısla verdikleri ifadede uyuşturucu maddeleri S.A.Ç. ve E.Ç. adlı kardeşlerden satın aldıklarını itiraf ettiler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri S.A.Ç. ve E.Ç. adlı kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı. Kardeşler "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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