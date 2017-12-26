Samsun'da İki Hastanın Kalp Kapağı Ameliyatsız Değiştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kişiye başarılı şekilde ameliyatsız kalp kapağı değiştirme yöntemi uygulandığı bildirildi.



Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, aort kapak darlığı tedavisinde öncelikli olarak cerrahi tedavi uygulandığı belirtildi.



Açıklamada, ameliyat riski yüksek ve orta riskli hastalarda açık kalp cerrahisi yapılmadan söz konusu yöntemin uygulandığı vurgulanarak, "Kasık bölgesinden koroner anjiyografi işlemi yapar gibi aort kapağı değişimi Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) yöntemi başarılı bir şekilde uygulanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Uygulamayı gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Uğur Arslan'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"TAVI işlemini iki hastamıza başarılı şekilde uyguladık, hastalarımızın aort kapak cerrahisi ameliyatı yüksek riskliydi, ancak aort kapaklarında ciddi daralma olması nedeniyle bu kapakların değişmesi gerekiyordu. Biz aort kapak değiştirme işlemini hastalarımıza herhangi bir cerrahi işlem ve genel anestezi uygulamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Hastanın yaşı ileriyse, akciğer, kalp ve böbreklerinde ek hastalıkları varsa yani cerrahi işlem riski yüksek ise bu hastalara ameliyatsız bir şekilde koroner anjiyografi işlemine çok benzer bir yöntem olan TAVI işlemi uygulanarak kapak yerleştirmesini yapıyoruz. Ciddi olarak daralmış olan kapağın yerine dışarıda üretilen biyolojik bir kalp kapağı yerleştiriyoruz. Hastamızın genel durumları iyi, şikayetleri belirgin olarak azaldı."